Oglasila se Vojvodina: Pristalice Partizana povredile našeg igrača i sudiju, umesto da isprazni deo sa njihovim navijačima policija odobrila nastavak

Rukometaši Partizana osvojili su šampionat Srbije u rukometu.

Do trofeja su došli tako što je drugi meč finalne serije prekinut nakon što su navijači crno-belih bacili dva topovska udara pri rezultatu 6:5 za Vojvodinu. Usledila je pauza od sat vremena, nakon koje su se igrači gostiju vratili na teren, ali je Vojvodina odbila da učini isto, pa je Partizan slavio službenim rezultatom 20:0. Budući da su u prvom meču na Banjici pobedili sa 33:27, ovim trijumfom su došli i do titule prvaka. Nakon meča oglasila se Vojvodina. – Samo