Ponoš (SRCE): Imam utisak da ove godine neće biti nikakvih izbora

Predsednik opozicione stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš je danas kazao da „ima utisak da ove godine i neće biti nikakvih izbora“ u Srbiji.

On je za portal Simptom ocenio da je plan predsednika Srbije Aleksandra Vučića da što duže odugovlači sa izlaskom na glasanje, zaključno sa redovnim terminom, krajem sledeće godine. “Parlamentarnih izbora ne mislim da će biti pre redovnog roka, kraja sledeće godine, osim ako se ne desi nešto što drastično menja dinamiku“, kazao je on. „Rekao bih“, kako je naveo, „da će se Vučić potruditi da pređe iz kancelarije (predsednika) u kancelariju (premijera) bez izbora,