Postavljen novi načelnik Policijske uprave u Užicu

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je rešenjem direktora policije, za načelnika Policijske uprave u Užicu postavljen major policije Dragoljub Simić.

Kako se navodi u saopštenju, major policije Dragoljub Simić završio je Specijalističke studije na Kriminalističko – policijskoj akademiji u Beogradu, smer Nacionalna bezbednost, i time stekao zvanje specijalista kriminalistike, prenosi N1. U Ministarstvu unutrašnjih poslova radi od 2000. godine, kada je zasnovao radni odnos u Policijskoj upravi u Užicu, Odeljenju kriminalističke policije, na radnom mestu kriminalistički tehničar. „Od 2005. godine raspoređen je na