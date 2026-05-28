RK Partizan: „Vojvodina plasirala niz neistina nakon što su igrači i stručni štab odbili da se vrate na teren“

Rukometaši Partizana su postali šampioni Srbije iako drugi meč finala plej-ofa protiv Vojvodine u Novom Sadu nije završen.

Do trofeja su došli nakon što su navijači crno-belih bacili dva topovska udara pri rezultatu 6:5 za Vojvodinu. Usledila je pauza od sat vremena, nakon koje su se igrači gostiju vratili na teren, ali je Vojvodina odbila da učini isto, pa je Partizan slavio službenim rezultatom 20:0. Novosađani su izdali sopštenje posle meča, u kojem su naglasili da su pristalice Partizana povredile njihovog igrača i sudiju i umesto da se isprazni deo sa gostujućim navijačima