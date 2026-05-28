Siner nakon šokantnog poraza: Nije bilo toliko toplo, teško je pronaći konkretan uzrok

Prvi teniser sveta Janik Siner doživeo je šokantan poraz u drugom kolu Rolan Garosa.

Italijan je izgubio od Huana Manuela Serundola iz Argentine nakon pet odigranih setova – 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6. Imao je potpunu kontrolu meča, dva seta i brejka prednosti, a pri rezultatu 5:3 je servirao za prolaz u treće kolo. Od tog momenta se mučio sa fizičkim problemima, požalio se na glavobolju i da mu se povraća. Dvaput je uzimao medicinski tajm-aut ne bi li uspeo da se oporavi, ali to nije urodilo plodom na kraju. – Vrtelo mi se u glavi, nisam imao