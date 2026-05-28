Vojvodina odgovorila crno-belima i sada Partizan želi da se finale nastavi

Rukometaši Partizana su osvojili titulu šampiona Srbije iako drugi meč finala plej-ofa protiv Vojvodine u Novom Sadu nije završen, ali kako stvari stoje možda i nije sve gotovo.

Navijači crno-belih bacili dva topovska udara pri rezultatu 6:5 za Vojvodinu, a zatim je usledila je pauza od sat vremena, nakon koje su se igrači gostiju vratili na teren, ali je Vojvodina odbila da učini isto, pa je Partizan slavio službenim rezultatom 20:0. Prvo su Novosađani izdali saopštenje, a zatim su isto učinili i Beograđani. Zatim je i Vojvodina odgovorila je na to saopštenje Partizana. A post shared by RK Vojvodina Novi Sad (@rkvojvodina_novisad) Odgovor