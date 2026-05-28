Železnica Kosova preuzela objekte srpske železnice u Zvečanu i Leposaviću, Ibarskoj Slatini i Lešku: Postavljene kosovske zastave
Danas pre 2 sata | FoNet, Kosovo online
Preduzeće „Infrakos“, čiji je osnovač Vlada Kosova, preuzelo je danas objekte srpskih železnica u ;Leposaviću, Ibarskoj Slatini, Lešku i Zvečanu.
Zamenik regionalnog komandira Kosovske policije Veton Eljšani rekao je za Radio kontakt plus da prilikom preuzimanja objekata nije bilo nikakvih problema. Na svim stanicama postavljene su dvojezične latinične table s natpisima mesta, uz obeležja i zastave Kosova. Najpre je na objektu u Leposaviću je postavljena zastava Kosova, dok su tokom akcije uklonjene ćirilične table sa natpisom „Zvečan“ i umesto njih postavljene table sa obeležjima Kosova. Šef regionalne