Srbija i Kina učvršćuju partnerstvo: Vučić sa liderima Šangaja i kineskih giganata

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji od 24. maja boravi u zvaničnoj poseti Kini na poziv predsednika Si Đipinga, nastavlja diplomatske aktivnosti u Šangaju.

Vučić je današnji dan započeo sastancima sa predstavnicima kineskih kompanija, kako bi pregovarao o novim investicijama za Srbiju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Šangaju sa članom 20. Političkog biroa Komunističke partije Kine i sekretarom Komiteta KPK grada Šangaja Čen Điningom. - Zahvalio sam svom domaćinu, visokom funkcioneru KPK Čen Điningu, na veličanstvenom dočeku u Šangaju. Počastvovan sam što imam priliku da naučim mnogo o istoriji i