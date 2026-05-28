Temu pod udarom EU: Kineska platforma kažnjena sa 200 miliona evra zbog opasnih proizvoda za decu i potrošače

Evropska unija kaznila je kinesku platformu za online kupovinu Temu sa 200 miliona evra zbog prodaje ilegalnih i opasnih proizvoda na evropskom tržištu.

Evropska komisija saopštila je da Temu nije adekvatno procenio rizike proizvoda koji se prodaju putem njihove platforme, čime su, kako navode, ugroženi potrošači širom EU. Istraga Komisije, koja je uključivala i tajnu kupovinu proizvoda, pokazala je da brojni artikli nisu prošli sigurnosne testove. Među spornim proizvodima nalaze se nesigurni punjači, kao i igračke za bebe koje sadrže hemikalije iznad dozvoljenih granica i predstavljaju opasnost od gušenja.