Narodna banka Srbije i Narodna banka Kine zaključile novi bilateralni svop aranžman

Narodna banka Kine i Narodna banka Srbije zaključile su drugi valutni svop aranžman, kojim se omogućava razmena srpskog dinara i kineskog juana između dve centralne banke putem bilateralnih svop transakcija, saopštila je danas NBS.

Vrednost ovog svop aranžmana, zaključenog na pet godina, iznosi pet milijardi juana, odnosno 74 milijarde dinara (trenutna protivvrednost oko 630 miliona evra), što je znatno veće od vrednosti prethodnog trogodišnjeg bilateralnog svop aranžmana koji su zaključile Narodna banka Srbije i Narodna banka Kine u junu 2016. godine. Osnovna svrha aranžmana je unapređenje međusobne bilateralne trgovine i direktnih ulaganja, kao i podrška očuvanju finansijske stabilnosti.