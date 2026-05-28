Šojgu najavio da će posetiti Kinu zbog bezbednosnih konsultacija

Sekretar Saveta bezbednosti Rusije, Sergej Šojgu, potvrdio je danas spremnost da poseti kinesku prestonicu Peking u drugoj polovini ove godine, kako bi učestvovao u rusko-kineskim bezbednosnim konsultacijama.

Šojgu je tokom sastanka sa članom Politbiroa i sekretarom Komisije za politička i pravna pitanja Centralnog komiteta kineske Komunističke partije, Čenom Venćingom, istakao redovne i plodonosne bilateralne odnose sa Kinom u okviru postojećih mehanizama u sferi strateške bezbednosti, kao i vladavine prava i zakona, prenele su RIA Novosti. Dvojica zvaničnika sastala su se na Prvom Međunarodnom bezbednosnom forumu u Moskvi. “Spreman sam da prihvatim poziv kineske