Stanje na granicama: Teretna vozila satima čekaju na izlaz

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Kelebija teretna vozila čekaju pet sati na izlaz.

Na graničnim prelazima Batrovci i Đerdap teretna vozila čekaju tri sata na izlaz, a na prelazima Sremska Rača, Srpska Crnja i Vatin čekaju po sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, prenosi Auto-moto savez Srbije (AMSS). JP "Putevi Srbije" obaveštavaju javnost da će od 1. jula početi primena kaznene politike za sve vlasnike i korisnike vozila četvrte