Radar: Jedan funkcioner SNS pomagao osumnjičenima u bekstvu, a postoji i veza naprednjaka i ubijenog Nešovića

Osumnjičeni Dejan Stojić, koji je uhapšen 15. maja zbog sumnje da je pomogao Saši Vukoviću i Mariju S u bekstvu, funkcioner je SNS u Staroj Pazovi, piše Radar.

Prilikom hapšenja Stojića, VJT je saopštio da je kod njega pronađeno 10.000 evra, kao i pasoši Saše Vukovića i Marija S, navodi Radar. Saša Vuković je osumnjičen za teško ubistvo, a istražuje se i da li postoje elementi krivičnog dela pranje novca. Sumnjiči se da je Mario S pomogao Vukoviću u vršenju krivičnog dela. Postoji veza naprednjaka i sa ubijenim, piše Radar. Sajt Nova.rs je objavio, prenosi Radar, da Jelena Marković, supruga ubijenog Aleksandra Nešovića,