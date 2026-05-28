Aksios: SAD i Iran postigli sporazum koji još treba da odobri Tramp

Sjedinjene Američke Države (SAD) i Iran su postigli sporazum, ali ga američki predsednik Donald Tramp još nije odobrio, preneo je danas Aksios pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika.

SAD i Iran su postigli sporazum o 60-dnevnom memorandumu o razumevanju, čiji je cilj produženje trenutnog primirja i početak pregovora o iranskom nuklearnom programu, javlja Aksios. Međutim, tom sporazumu još uvek je potrebno konačno odobrenje američkog predsednika, rekli su američki zvaničnici. Predsednik je rekao posrednicima da želi nekoliko dana da razmisli o tome, dodali su isti izvori. Prema njihovim rečima,