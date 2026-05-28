Kaja Kalas: Ormuski moreuz zarobljen između rata i mira

Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas (Kallas) izjavila je danas da "Ormuski moreuz ostaje zarobljen u opasnoj sivoj zoni između rata i mira", preneli su francuski mediji.

Kaja Kalas Foto: Tanjug/ AP Photo/ Petros Karadjias "Sada postoji krhki diplomatski proboj usmeren ka produženju prekida vatre i ponovnom otvaranju moreuza", rekla je ona na konferenciji za novinare posle neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova EU u Limsolu, na Kipru**, koji** u prvoj polovini ove godine predsedava EU. Ona je ocenila da svaki sporazum Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana mora biti praćen detaljnijim razgovorima o zalihama nuklearnog