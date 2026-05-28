Kalas: EU neće biti neutralna između Rusije i Ukrajine,prekid vatre uslov za pregovore

Insajder pre 2 sata  |  Tanjug
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da se dinamika rata menja u korist Ukrajine i poručila da Evropska unija nikada neće biti neutralni posrednik između Moskve i Kijeva, jer podržava Ukrajinu i štiti sopstvene bezbednosne interese, dodajući da je prekid vatre preduslov za bilo kakve pregovore.

Kaja Kalas,, komesarka Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Foto: Tanjug/ AP Photo/ Anthony Pizzoferrato Kalas je nakon sastanka ministara spoljnih poslova EU na Kipru rekla da je Rusija pod pritiskom na vojnom, ekonomskom i diplomatskom planu, ali da najnoviji napadi na Kijev pokazuju da Moskva i dalje "ne pokazuje iskren interes za mir". "Direktna pretnja Moskve da će ubijati strane diplomate u Kijevu predstavlja javnu najavu ratnog zločina", rekla je
Evropska UnijaMoskvaUkrajinaTanjugKiparEURusijaKijev

