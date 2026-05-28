Kalas: EU neće biti neutralna između Rusije i Ukrajine,prekid vatre uslov za pregovore

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da se dinamika rata menja u korist Ukrajine i poručila da Evropska unija nikada neće biti neutralni posrednik između Moskve i Kijeva, jer podržava Ukrajinu i štiti sopstvene bezbednosne interese, dodajući da je prekid vatre preduslov za bilo kakve pregovore.

Kalas je nakon sastanka ministara spoljnih poslova EU na Kipru rekla da je Rusija pod pritiskom na vojnom, ekonomskom i diplomatskom planu, ali da najnoviji napadi na Kijev pokazuju da Moskva i dalje "ne pokazuje iskren interes za mir". "Direktna pretnja Moskve da će ubijati strane diplomate u Kijevu predstavlja javnu najavu ratnog zločina", rekla je