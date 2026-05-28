U Kuvajtu aktivirana protivvazdušna odbrana, zbog napada raketama i dronovima

Kuvajtska vojska saopštila je danas da je protivvazdušna odbrana te zemlje odgovorila na "neprijateljske raketne i napade dronovima", dok su se sirene za upozorenje na vazdušne napade oglasile širom zemlje.

"Generalštab vojske napominje da su svi zvuci eksplozija koji se čuju rezultat presretanja neprijateljskih napada sistema protivvazdušne odbrane. Molimo sve da se pridržavaju bezbednosnih i uputstava za zaštitu koje su izdali nadležni organi", navodi se u saopštenju vojske Kuvajta, koje prenosi Al Džazira. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je ranije danas da je gađao američku vazduhoplovnu bazu u 4.50