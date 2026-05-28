AMSS: Saobraćaj van gradova umerenog intenziteta, kamioni na granicama čekaju i do 5 sati

Saobraćaj van gradova je umerenog intenziteta, odvija se bez zastoja i vanrednih prekida sem na deonicama gde ima radova zbog kojih je vožnja nešto sporija, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Kelebija čekaju pet sati, na prelazima Batrovci i Đerdap oko tri sata, na Horgošu sat i po, a na prelazima Sremska Rača, Srpska Crnja i Vatin jedan sat. Kurir.rs/Beta