Deko raspalio maštu navijača Barselone! Zapretio Realu i čitavoj Evropi: Ovo je samo početak!

Osvajanje dve uzastopne titule prvaka Španije je samo početak za novi tim Barselone, izjavio je danas sportski direktor tog fudbalskog kluba Deko.

Barselona je pobedila Real Madrid ranije ovog meseca i osvojila špansko prvenstvo, tri kola pre kraja. Sa novom generacijom diplomaca akademije La Masija, uključujući igrače poput Lamina Jamala i Fermina Lopesa, Deko navodi da je to "početak istorije ovog tima". "Istina je da smo osvojili dve Primere, ali ovi igrači žele da osvoje još, veruju da mogu da osvoje još. Verujem da je ovaj tim početak nove ere, početak istorije jer su momci još mladi i žele da osvoje