Otpisuje mu dug od 800 evra za drogu i daje mu još 200! Podignuta optužnica protiv Nikole (24) koji je naterao maloletnika da ode u Kragujevac i baci bombu

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Nikole V. (24) zbog postojanja opravdane sumnje da je u aprilu ove godine podstrekao jednog maloletnika (prema kojem se vodi postupak pred sudijom za maloletnike Višeg suda u Beogradu) da eksplozijom izazove opasnost za imovinu većeg obima, bacanjem bombe na jedan poslovni objekat.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Izazivanje opšte opasnosti u podstrekavanju u sticaju sa krivičnim delom Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u podstrekavanju. Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti. Postoji opravdana