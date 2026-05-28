Silovao taksistkinju i ukrao joj 7.000 dinara: Monstrumu iz Merošine preti 20 godina robije, optužnica podignuta u rekordom roku!

Više javno tužilaštvo u Prokuplјu je danas podiglo optužnicu protiv osumnjičenog Milana S. (35) iz sela Batušinac u blizini Merošine, zbog postojanja opravdane sumnje da je počinio krivična dela silovanje i razbojništvo.

Reč je o muškarcu koji je silovalo taksistkinju i nakon toga joj oteo novac. - Istraga protiv okrivljenog je trajala manje od dva meseca, ali su za to vreme izvedeni svi neophodni i predloženi dokazi koji opravdavaju podizanje optuźnice, pri čijem izvođenju su u svemu poštovane i odredbe procesnih zakona. U pogledu predloga kazne, smatrali smo da odnos između otežavajućih i olakšavajućih okolnosti u svemu opravdava predlaganje kazne od 20 godina zatvora - kazao je