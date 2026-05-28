Od 1. jula kazne za vozače bez TAG uređaja: Evo za koja vozila će važiti

Preduzeće Putevi Srbije saopštilo je danas da će od 1. jula 2026. godine početi primena kaznene politike za sve vlasnike i korisnike vozila 4. kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, upotrebom TAG uređaja.

Obaveza korišćenja TAG uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara 2026. godine, shodno Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara. Preduzeće Putevi Srbije donelo je odluku da punu primenu zakonskih odredbi odloži, kako bi se obezbedio prelazni period i tehnička podrška za sve korisnike. Za postupanje, suprotno odredbama Zakona, propisane su kazne od 500.000 do dva miliona dinara za pravno lice, od 10.000 do 100.000 za odgovorno lice u pravnom