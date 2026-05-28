Potpredsednik Vlade Severne Makedonije za KMG: Vreme za korak napred

Ivan Stoilković, potpredsednik Vlade Severne Makedonije, u intervjuu za Kinesku medijsku grupu izjavio je da njegov dolazak na Konferenciju lokalnih lidera Kine i Severne Makedonije u provinciji Šandong treba shvatiti kao viziju razvoja saradnje dve zemlje u bliskoj budućnosti.

Stoilković je rekao da je saradnja običnih ljudi i lokalnih samouprava možda i najbolji i najperspektivniji način za unapređenje međudržavne saradnje. „Perspektive za saradnju na lokalnom nivou zaista su velike. Ono što možemo da očekujemo u narednom periodu je da ćemo, pored saradnje na lokalnom nivou, moći da podignemo saradnju i na međudržavnom nivou.“, istakao je potpredsednik Vlade Severne Makedonije. Stoilković veruje da je Kina možda idealna država za