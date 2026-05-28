Brnabić u Španiji predložila integraciju celog Zapadnog Balkana u Evropsku uniju

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je tokom posete Španiji da bi integracija celog Zapadnog Balkana u Evropsku uniju bila najbolje rešenje, ocenjujući da bi to bila smela i odvažna politička odluka. "Mislim da je integracija čitavog Zapadnog Balkana nešto što bi bilo u principu najbolje.

To je smela i odvažna politička odluka, ali nije kao da EU nije ranije donosila takve odluke. Za to ćemo se boriti i gledaćemo da budemo pragmatični i partneri koji umeju da čuju i njihove bojazni", rekla je Brnabić. Ona je navela da Španija podržava punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji i istakla da Srbija vodi "praktičnu i pragmatičnu politiku" usmerenu na interese građana i privrede. Govoreći o evropskim integracijama, Brnabić je ocenila da je inicijativa