Kalas: Rusija u defanzivi, dinamika rata ide u korist Ukrajine

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da je Rusija u ratu sa Ukrajinom u defanzivi i da se stanje u ratu menja u korist Ukrajine. "Dinamika rata se menja u korist Ukrajine.

Rusija je u defanzivi, vojno, ekonomski i diplomatski. Ali kao što poslednji napadi na Kijev pokazuju, Rusija još uvek ne pokazuje stvarno interesovanje za mir", rekla je Kalas na konferenciji za novinare nakon neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova EU na Kipru. Ona je dodala da EU radi na novom paketu sankcija Rusiji. Navela je da Evropa neće biti neutralni posrednik između Rusije i Ukrajine, jer je na strani Ukrajine i brani svoje osnovne bezbednosne