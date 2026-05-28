Na današnji dan, 28. maj: Rođen Milutin Milanković, SSSR je lansirao kosmički brod u pravcu Marsa...

Na današnji dan, dogodilo se: 1522. Turci su zauzeli utvrđeni grad Knin i proglasili ga sedištem Ličkog sandžaka. 1660. U Osnabriku je rođen Džordž I (George), prvi britanski kralj iz Hanoverske dinastije. Tokom njegove vladavine od 1714. do smrti 1727. položaj premijera dobio je ključnu ulogu u izvršnoj vlasti. 1738. Rođen je francuski lekar Žozef Injas Gijotin (Joseph Ignace Guillotin), profesor anatomije. U vreme Francuske revolucije predložio je izvršenje