Vozio na auto-putu Niš-Beograd kod Aleksinca zaustavnom trakom u suprotnom smeru

N1 Info pre 6 sati
Policija u Nišu zatekla je na auto-putu Niš-Beograd, u okolini Aleksinca, 32-godišnjeg vozača iz Pirota koji je vozio automobil „daevu“ zaustavnom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera, saopštio je MUP.

U saopštenju se dodaje da je protiv njega podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i on je priveden sudiji za prekršaje, koji mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 140.000 dinara, 15 kaznenih poena, kao i zabranu upravljanja vozilom „B“ kategorije u trajanju od devet meseci. "Apelujemo na sve vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise i saobraćajnu signalizaciju i budu savesni i odgovorni jer tako čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju",
