Vučić: U junu stižu velike vesti za Šid ili Zrenjanin, ili za oba ta grada

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Šangaju da je poseta Kini u ekonomskom smislu bila izuzetno uspešna i dodao da veruje da će "mnogo toga" biti završeno u junu i julu.

Vučić je u zvaničnoj poseti Kini od 24. maja do danas, a novinarima je rekao da se sastao i razgovarao sa predstavnicima 29 kineskih kompanija. "Interes je bio takav da smo mogli da se sastanemo sa još njih 50", rekao je Vučić i istakao da su privrednici dolazili i želeli da razgovaraju sa njim "jer je dobio orden od predsednika Sija". On je rekao da će investicija Linglonga biti 530 miliona evra i ocenio da je za Srbiju mnogo i pet miliona evra. Naveo je da je u