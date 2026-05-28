Evropska komisija kaznila Temu sa 200 miliona evra

Evropska komisija je danas izrekla novčanu kaznu od 200 miliona evra kineskoj platformi za onlajn kupovinu Temu zbog kršenja pravila EU o prodaji nelegalnih proizvoda. „Kompanija nije savesno identifikovala, analizirala i procenila sistemske rizike od nelegalnih proizvoda koji se nude na toj platformi i posledičnu štetu za potrošače u EU.

Dokazi kojima raspolaže Komisija ukazuju na to da je veoma verovatno da će potrošači u EU na platformi Temu naići na nelegalne predmete“, saopštila je Komisija. U saopštenju se navodi da procena rizika kompanije Temu za 2024. godinu ne ispunjava standarde utvrđene Zakonom o digitalnim uslugama i da je „ozbiljno potcenila“ koliko često će potrošači u EU naići na nezakonite predmete. Kompanija takođe nije na odgovarajući način procenila kako dizajn njene usluge,