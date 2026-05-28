Evropska komisija kaznila Temu sa 200 miliona evra
Nedeljnik pre 27 minuta
Evropska komisija je danas izrekla novčanu kaznu od 200 miliona evra kineskoj platformi za onlajn kupovinu Temu zbog kršenja pravila EU o prodaji nelegalnih proizvoda. „Kompanija nije savesno identifikovala, analizirala i procenila sistemske rizike od nelegalnih proizvoda koji se nude na toj platformi i posledičnu štetu za potrošače u EU.
Dokazi kojima raspolaže Komisija ukazuju na to da je veoma verovatno da će potrošači u EU na platformi Temu naići na nelegalne predmete“, saopštila je Komisija. U saopštenju se navodi da procena rizika kompanije Temu za 2024. godinu ne ispunjava standarde utvrđene Zakonom o digitalnim uslugama i da je „ozbiljno potcenila“ koliko često će potrošači u EU naići na nezakonite predmete. Kompanija takođe nije na odgovarajući način procenila kako dizajn njene usluge,