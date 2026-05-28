Petković: Udar na objekte Železnica Srbije na KiM pokazuju strah Kurtija od rezultata izbora

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da najnoviji udari na srpske institucije i objekte Železnica Srbije pokazuju strah Aljbina Kurtija od izbornih rezultata i jedinstva srpskog naroda koje se oseća u svim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji.

Petković je povodom dolaska prištinskih vlasti u objekte Železnica Srbije u Zvečanu, Leposaviću, Lešku i Ibarskoj Slatini rekao da taj Kurtijev panični napad na srpske objekte, pokazuje zašto još snažnije svi Srbi sa Kosova i Metohije treba da podrže Srpsku listu i stanu pod jedan barjak. Istakao je da očigledno rejting i kampanja Aljbina Kurtija uoči izbora 7. juna idu strmoglavo, čim je za prvi dan predizborne kampanje odlučio da udari na srpske institucije i