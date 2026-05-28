Švajcarska policija: Napad nožem na stanici u Vinterturu bio teroristički čin

Švajcarska policija saopštila je da je napad nožem na železničkoj stanici u Vinterturu, u kantonu Cirih, u kojem su tri osobe teško povređene, bio teroristički čin.

Šef kantonalne policije Ciriha Mario Fer izjavio je da je osumnjičeni Nesip Dedeler (31), koji poseduje tursko i švajcarsko državljanstvo, bio poznat bezbednosnim službama još od 2015. godine zbog širenja propagande takozvane Islamske države. „Ovo je bio gnusan teroristički čin. Želimo da takvi ljudi napuste zemlju“, rekao je Fer na konferenciji za novinare, prenosi švajcarski Blik. Prema njegovim rečima, Dedeler je 2024. godine podneo zahtev za izdavanje novog