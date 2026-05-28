Vozač uhvaćen u zaustavnoj traci namenjenoj za suprotan smer na auto-putu Niš-Beograd

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu zatekli su na auto-putu Niš-Begrad, u okolini Aleksinca, 32-godišnjeg vozača iz Pirota koji je vozio automobil "daevu" zaustavnom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera.

Protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i on je priveden sudiji za prekršaje koji mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 140.000 dinara, 15 kaznenih poena, kao i zabranu upravljanja vozilom "B" kategorije u trajanju od devet meseci, saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu. Iz Uprave apeluju na sve vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise i saobraćajnu signalizaciju i budu savesni i odgovorni jer tako čuvaju svoj i živote drugih