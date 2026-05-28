Vučić: Zadovoljan sam posetom Kini, postignuti važni dogovori za dobrobit oba naroda

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Šangaju da je veoma zadovoljan rezultatima dosadašnje posete Kini i naveo da je postignuto mnogo važnih sporazuma i dogovora za dobrobit i srpskog i kineskog naroda. ''Veoma sam zadovoljan i srećan, pre svega zbog mojih sastanaka i Ordena prijateljstva koji sam dobio od predsednika Sija, ali postigli smo i mnogo važnih sporazuma i dogovora za dobrobit i kineskog i srpskog naroda'', rekao je Vučić u Šangaju gde