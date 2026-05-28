EU za sada neće imenovati izaslanika za pregovore sa Rusijom

Evropska unija neće do daljnjeg imenovati svog specijalnog izaslanika za pregovore sa Rusijom i za sada će se, umesto na pitanje izbora neke ličnosti, fokusirati na strateška pitanje, potvrdili su za agenciju dpa visoki službenci i diplomate EU.

Visoka predstavnica EU Kaja Kalas i vodeće članice Unije smatraju da takav korak za sada ne bi imao smisla, rekli su ti izvori na marginama neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova EU na Kipru. "Moramo da se dogovorimo o čemu ćemo razgovarati sa Rusijom", rekla je jedna službenica EU, pojašnjavajući da treba razjasniti kako EU može da podrži diplomatske napore za okončanje ruske agresije na Ukrajinu. Uz to, ne postoji uverenje da je ruski predsednik Vladimir