Kvar na sistemu "Rzav" još nije otklonjen, Čačak nema ni tehničku vodu

Građani Čačka, Požege, Lučana, Gornjeg Milanovca i Arilja i dalje nemaju vodu za piće, zbog novog kvara na vodosistemu "Rzav". Ovog jutra stanovnici Čačka nemaju vodu.

Prema rečima zamenika gradonačelnika Čačka Vladana Milića, koji je i komandant Gradskog štaba za vanredne situacije, obezbeđene su dodatne količine vode za piće, a cisterne sa pijaćom vodom dežuraju na različitim lokacijama u gradu. Prema informacijama iz Školske uprave u Čačku, koja je nadležna za Moravički okrug, školama je dato uputstvo da ako nisu u mogućnosti zbog vode danas ne održavaju nastavu. Za vrtiće flaširana pijaća voda obezbeđena je od donatora. Kako