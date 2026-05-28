Ponoš: Vučić će skratiti mandat, ali ne ove godine, najava ostavke "koska za opoziciju"

Predsednik opozicione stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš je izjavio da najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će podneti ostavku na jesen "ima ulogu koske za opozicionu javnost, kao što je imala i najava letnjih izbora".

Ta stranka je prenela da je Ponoš rekao za Insajder da će Vučić skratiti mandat, ali ne u roku u kojem kaže već tek sledeće godine, s ciljem da bude na premijerskoj funkciji pre početka specijalizovane svetske izložbe EXPO 2027. u Beogradu. "To će uraditi tako što će dati ostavku u februaru ili najkasnije 1. marta sledeće godine. Tada Ana Brnabić, kao predsednica Skupštine, može biti v.d. šefa države 90 dana", kazao je Ponoš. Ocenio je kao "paradoksalno to što se u