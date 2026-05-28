Raspisan tender za rekonstrukciju najveće beogradske pijace: Za nov izgled Kalenića - 20 miliona evra

Posle više godina najava, Grad Beograd je raspisao tender za izvođenje radova na rekonstrukciji najveće gradske pijace Kalenić, koji uključuju natkrivanje pijace i dogradnju lokala, a procenjena vrednost je 2,36 milijardi dinara bez PDV-a, odnosno oko 20,1 milion evra.

Portal eKapija je preneo da je nabavku je raspisao Sekretarijat za investicije Grada Beograda, a rok za podnošenje ponuda je 30. jun. Rekonstrukcija jedne od najpoznatijih i najprometnije beogradske pijace najavljivana je 2019. godine, kada je Grad Beograd organizovao javnu prezentaciju urbanističkog projekta kojim je predviđeno natkrivanje dela pijace i izgradnja novih lokala između ulica Maksima Gorkog i Njegoševe. Tada je, kako navodi portal, bilo najavljeno da