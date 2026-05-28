Sabalenka: "Uvek navijam za Sinera, bilo mi je bolno da gledam ono"

Arina Sabalenka, prva teniserka sveta, govorila je o ispadanju Janika Sinera sa Rolan Garosa i rekla je da joj je bilo bolno da to gleda.

Sabalenka je pobedila Elsu Žakemo sa 7:5, 6:2 u drugoj rundi pariskog grend slema, dok je Janik Siner u istoj fazi poražen od Huana Manuela Serundola rezultatom 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1. Sabalenka je pratila dešavanja sa tog meča i videla je da je prvi igrač sveta imao fizičke probleme. "Baš mi je bilo žao, uvek navijam za Sinera i bilo mi je bolno da gledam kako se muči. Nadala sam se da će pobediti do poslednjeg momenta, nisam brinula o svom rasporedu i ako počnem