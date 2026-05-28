U Srbiji danas pretežno sunčano, na zapadu kratkotrajna kiša

Vreme u Srbiji će danas biti pretežno sunčano, sa prolaznom oblačnošću i kratkotrajnom kišom na zapadu i u centralnim delovima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Kiša će se tokom dana izmestiti na jug zemlje. Duvaće severozapadni vetar u pojačanju, na istoku Srbije i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura biće od 12 do 20, a najviša od 25 do 29 stepeni. Vreme u Beogradu će danas ujutro biti promenljivo oblačno uz kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak, a u toku dana sunčano uz umeren do pojačan severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 19, a najviša oko 28 stepeni. Do kraja meseca očekuje se pretežno sunčano i