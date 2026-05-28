Vučić iz Kine opet o studentima: "Meni da prodajete prazne priče o 200.000 ljudi. To možete zaluđenicima koji nisu bili na stadionu"

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, koji završava višednevnu posetu Kini, kaže da Studenti u blokadi protestom 23. maja na Slaviji ništa nisu uradili, osim što su pokazali da su siledžije.

"Ako sebe tešite protestom koji je bio potpuno besmislen. Džabe ste potrošili pare. Protestom ništa nisu rekli. Ništa nisu uradili, osim što su pokazali da su siledžije. I hvala im na tome, što se izbora tiče. Kao predsednik ne mogu to da podržim“, poručio je Vučić, a prenosi Danas. Kaže da ne spava zbog toga šta sve treba još da se uradi, a ne zbog toga što je građana 23. maja bilo manje nego 28. juna prošle godine i 15. marta ove. "Meni da prodajete prazne priče