Obavezna upotreba TAG uređaja za teretna vozila, primena kaznene politike

Putevi Srbije obaveštava javnost da će od 01. jula 2026.g. početi sa primenom kaznena politika za sve vlasnike / korisnike vozila 4.kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski - upotrebom TAG uređaja.

Obaveza korišćenja TAG uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1.januara 2026.g., shodno Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara (član 198. stav 13). Putevi Srbije donelo je odluku da punu primenu zakonskih odredbi odloži, kako bi se obezbedio prelazni period i tehnička podrška za sve korisnike. Za postupanje suprotno odredbama Zakon propisuje sledeće kazne: 500.000 - 2.000.000 dinara za pravno lice 10.000 - 100.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu