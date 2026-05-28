Probudila se lokalna vlast, konačno stižu cisterne, otvoren broj za nemoćne Kragujevac poslao 36.000 litara pijaće vode građanima Čačka

Posle četiri dana nakon pucanja cevi i proglašenja vanredne situacije lokalna vlast konačno se probudila i počela da radi svoj posao.

Cisterne iz drugih gradova su stigle u Čačak i danas ih ima mnogo više. Građanima Čačka iz osetljivih kategorija stanovništva, kojima je usled problema u vodosnabdevanju potrebna pomoć u dostavi flaširane vode, na raspolaganju je besplatna telefonska linija Situacionog centra Grada Čačka 0800-112-032, koja je dostupna 24 časa dnevno. Šef Službe za bezbednost i zaštitu Bratislav Zečević apelovao je na građane da broj koriste odgovorno i da se javljaju isključivo oni