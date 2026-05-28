Bolivija razmatra uvođenje vanrednog stanja nakon eskalacija protesta

Protesti su, prema pisanju medija, izazvali nestašicu hrane, goriva i lekova u La Pazu i El Altu koji čine najveća gradska područja u zemlji

LA PAZ – Bolivijski predsednik Rodrigo Paz saopštio je danas da je preduzeo mere ka potencijalnom proglašenju vanrednog stanja nakon što su antivladini prostesti eskalirali u prvim mesecima njegove administracije. Uvođenje vanrednog stanja bi omogućilo Pazu da pošalje vojne snage na ulice kako bi obuzdali proteste, dok su pojedini opozicioni poslanici upozorili da bi ova mera dodatno pojačala tenzije nakon skoro mesec dana blokada puteva i demonstracija, prenosi