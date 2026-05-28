Fudbaleri Kristal Palasa osvojili Ligu konferencija

Kristal Palas će sledeće sezone igrati u Ligi Evrope ukoliko Lion kroz kvalifikacije izbori plasman u Ligu šampiona

LAJPCIG – Fudbaleri Kristal Palasa osvojili su Ligu konferencija i tako stigli do prvog evropskog trofeja u istoriji pošto su u finalu u Lajpcigu pobedili Rajo Valjekano rezultatom 1:0. Posle prvog poluvremena u kom nije bilo šansi, engleski klub je do pobedonosnog gola stigao u 51. minutu, Žan-Filip Mateta je bio strelac posle odbijene lopte, lako je poslao u mrežu sa peterca i doneo klubu istorijski pehar, prenosi Tanjug. Kristal Palas će sledeće sezone igrati u