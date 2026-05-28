Lavrov zahteve Kaje Kalas o brojnosti ruske vojske nazvao „idiotskim”

Sergej Lavrov kratko prokomentarisao izjave šefice evropske diplomatije

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da smatra da su zahtevi Evropske unije da se ograniči brojnost ruskih oružanih snaga kako bi se pristupilo pregovorima „idiotski”. „Ne raspravljam o idiotskim izjavama”, rekao je Lavrov novinaru lista Izvestija, komentarišući izjave šefice evropske diplomatije Kaje Kalas o ograničavanju ruskih oružanih snaga kao uslova za početak pregovora sa Briselom o Ukrajini. Visoka predstavnica Evropske unije za