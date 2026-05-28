Pezeškijan: Ne radimo na pravljenju nuklearnog naoružanja

TEHERAN- Iranski predsednik Masud Pezeškijan ponovio je danas da Iran ne radi na pravljenju nukelarnog naoružanja, istovremeno okrivivši Izrael za regionalnu nestabilnost. Govoreći o tekućim pregovorima Irana i Sjedinjenih Američkih Država, on je rekao da Iran ne učestvuje u diplomatiji koja uključuje poniženje, prenosi agencija ISNA. „Ako se zajedno suprotstavimo najsnažnijoj sili na svetu, moramo da prihvatimo da će biti poteškoća, ne možemo da se borimo i