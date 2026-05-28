Amerikanci bombardovali Iran, Iran napao američku bazu, Izrael gađao Tir u Libanu

Američka vojska izvela je tokom noći nove udare na vojne lokacije u Iranu, a oborena su i četiri iranska borbena drona koji su predstavljali pretnju oko Ormuskog moreuza, izjavio je američki zvaničnik.

Zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je za Rojters da je u vazdušnom udaru pogođena iranska kopnena kontrolna stanica u gradu Bandar Abas, odakle je trebalo da se lansira peti dron. "Ove akcije su bile odmerene, isključivo odbrambene i imale su za cilj održavanje primirja", rekao je zvaničnik. IRGC: Kao odgovor na američki napad gađana američka baza Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je gađao američku