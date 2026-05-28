Nagli preokret posle paklena 34 stepena! Alarm zbog opasnih gromova, vetar će lomiti grane i zanositi automobile

Pred nama je dan koji donosi pravu borbu sunca i kišnih oblaka širom zemlje. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je detaljnu vremensku prognozu koja ukazuje na to da će četvrtak biti obeležen ne samo padavinama, već i ozbiljnim biometeorološkim upozorenjima koja se ne smeju ignorisati.

Gromovi i olujni vetar Danas je Srbiji bilo ekstremno toplo, izmereno je čak 34 stepena, a četvrtak nam donosi prolaznu oblačnost praćenu kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ovaj padavinski talas će se tokom ujutru i pre podneva premeštati iz zapadne i delova centralne Srbije ka jugu zemlje. Dok se u tim krajevima očekuje nestabilnost, u ostatku Srbije biće pretežno sunčano. Vetar će biti severozapadni i u pojačanju, dok se na istoku Srbije