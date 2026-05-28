Francuska: Rusija je u vojnoj, ekonomskoj i diplomatskoj pat-poziciji zbog svog rata u Ukrajini

Ministarstvo spoljnih poslova Francuske je danas saopštilo da je na razgovor pozvan ambasador Rusije Aleksej Meškov kome je preneto da je „Rusija u vojnoj, ekonomskoj i diplomatskoj pat-poziciji“ zbog svog rata u Ukrajini.

Do tog razgovora je došlo posle ozbiljne eskalacije tenzija u vezi sa akcijama Rusije u Ukrajini – talasa masovnih ruskih raketnih napada uz koje je Moskva izdala upozorenja zahtevajući hitnu evakuaciju stranih ambasada u Kijevu, nagoveštavajući predstojeće sistematske napade. Ministarstvo spoljnih poslova Francuske je formalno osudilo te akcije kao „neprihvatljive pretnje“ i „poteze zastrašivanja“ stranih diplomata i civila. Francuska je postupila zajedno s