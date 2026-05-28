Obavezna upotreba TAG uređaja za teretna vozila od 1. juna

Putevi Srbije obaveštavaju javnost da će od 1. jula početi sa primenom kaznena politika za sve vlasnike/korisnike vozila 4. kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski - upotrebom TAG uređaja.

Putevi Srbije donelo je odluku da punu primenu zakonskih odredbi odloži, kako bi se obezbedio prelazni period i tehnička podrška za sve korisnike. Za postupanje suprotno odredbama Zakon propisuje sledeće kazne: • 500.000 - 2.000.000 dinara za pravno lice, • 10.000 - 100.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu, • 10.000 - 500.000 dinara za preduzetnika, • 5.000 - 50.000 dinara za fizičko lice. Putevi Srbije poziva sve prevoznike koji još nisu uveli TAG uređaje u